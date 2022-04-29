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На параде 9 мая в Москве не будет иностранных лидеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

”Мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата, это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян, но зарубежных лидеров мы не приглашали”, — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Как добавил Песков, Александр Лукашенко тоже не планирует приезжать.

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