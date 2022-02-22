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Президент РФ Путин признал независимость "ДНР" и "ЛНР" и распорядился ввести туда российские войска. Эти решения вызвали резкое осуждение в мире.
Индекс Мосбиржи упал на 8% после слов Путина о "ДНР" и "ЛНР"
© AFP/Scanpix

Ситуация на востоке Украины резко обострилась после того, как президент России Владимир Путин поздно вечером в понедельник, 21 февраля, заявил о признании независимости "ДНР" и "ЛНР". Это решение вызвало резкую критику со стороны западных лидеров.

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Индекс Московской биржи тем временем упал в начале торгов на 8,2% до 2788,4 пункта, индекс РТС - на 9,4%, до 1093,9 пункта. Ранее на фоне заявление о признании Россией "ДНР" и "ЛНР" рубль стал самой волатильной валютой в мире.

Главным фактором, который негативно влияет на его курс, остается геополитика, сообщает РБК со ссылкой на мнения опрошенных аналитиков. Курс евро поднялся выше отметки в 90 рублей, доллар торгуется выше 80 рублей.

Волатильность рубля близка к максимуму с начала пандемии

Временная волатильность рубля на фоне заявлений России о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" на вечер 21 февраля достигала 33,97%.

Временная волатильность рубля на фоне заявлений России о признании независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на вечер 21 февраля достигала 33,97%, следует из данных биржевого терминала Bloomberg. На 09.10 мск вторника, 22 февраля, курс американской валюты составил 76,7671 рубля за доллар, европейской валюты - 87,3379 рубля за евро.

На фоне обострения геополитической ситуации волатильность российской национальной валюты приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии: 18 марта 2020 года она составляла 37,7%, уточнило агентство РБК.

Индекс Московской биржи по состоянию на 10.00 мск составлял 2788,4 (-8,2%). Индекс РТС упал на 9,4%, до 1093,9 пункта.

Гривна выросла к рублю

Курс украинской гривны к доллару снизился на 14 копеек, с 28,34 гривны за доллар - до 28,48 гривны за доллар.

К евро украинская валюта подешевела на девять копеек, с 32,2 гривны за евро - до 32,29 гривны за евро.

К российскому рублю гривна выросла на 11 копеек, с 3,74 гривны за 10 рублей - до 3,63 гривны за 10 рублей.

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Deutsche Welle
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