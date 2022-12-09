По решению суда Яшину после освобождения также будет запрещено администрировать сайты в течение четырех лет. После оглашения приговора зал начал аплодировать политику, сообщают СМИ.

По словам Яшина, судебный процесс задумывался как обличение "врага народа" в его лице, но "превратился в антивоенную трибуну". "Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали мешанину из лозунгов времен холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале политика после оглашения приговора.

"Илья с самого начала был готов к тому, что он станет обвиняемым и осужденным. Он воспринял приговор спокойно, это результат его осознанного выбора. Мы считаем приговор несправедливым, естественно, будем его обжаловать", - сказала журналистам адвокат Мария Эйсмонт.

Прокурор просил суд приговорить Яшина к девяти годам колонии общего режима.

Приговор политику стал самым суровым, вынесенным в России по статье о "военных фейках".

Ранее к семи годам колонии по этой же статье приговорили депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова (в ходе апелляции срок был сокращен на один месяц). Яшин проходил по этому делу свидетелем. Кроме того, три года колонии общего режима получил сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров, 2,5 года - житель Крыма Александр Тарапон и шесть месяцев - житель Тюмени Эдуард Щербаков, который уже отбыл наказание.

Пост в поддержку Яшина появился в телеграм-канале еще одного осужденного российского политика Алексея Навального: "Зная Яшина так давно, даже не буду пытаться писать что-то вроде: "Держись, Илья". И так знаю, что он все сделал правильно и все выдержит. Очередной бессовестный и беззаконный путинский приговор не заставит Илью замолчать и не должен запугать честных людей России".

Приговор Яшину прокомментировал и президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос корреспондента "Коммерсанта", не кажется ли ему такой приговор за слова "зверским", Путин сказал: "Когда кажется, креститься надо. [...] Вмешательство в деятельность судов считаю недопустимым". Перед этим он, как и ранее при неудобных вопросах, попросил уточнить "кто такой Илья Яшин".

По мнению политолога Татьяны Становой, приговор Яшину демонстрирует "неадекватную жестокость" в отношении "уже очень слабого противника".

"Такой приговор шокировал даже некоторых представителей провоенного лагеря, - пишет она в своем телеграм-канале. - Это тот случай, когда уже не нужно искать никаких скрытых смыслов за таким приговором, ни какого-то сигнала или послания элитам со стороны Кремля. Элиты все уже давно поняли, а внесистемной оппозиции давно нет".

"Это просто инстинктивная реакция власти на то, что она не может контролировать", - делает вывод эксперт.

Дело Яшина

Дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти) против Яшина возбудили в июле.

До этого Яшина заключали под арест по обвинению в неповиновении полиции, а также составили на него четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), оштрафовав по трем из них на 90 тыс. рублей.

Яшин утверждал, что таким образом власти пытаются заставить его уехать из России. Несмотря на это он принял решение остаться и продолжал выступать против российского вторжения в Украину.

Поводом для уголовного дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин рассказал о событиях в украинской Буче, показав в том числе сюжет Би-би-си об убитых мирных жителях города. Расследованием произошедшего в Буче с весны занимается международный уголовный суд.

Минобороны России называет сообщения о преступлениях российских военных в Буче "провокацией", а кадры с трупами на улицах "постановочными". В суде эту версию повторял прокурор.

По версии обвинения, Яшин "утвердительно сообщил под видом достоверных сведений", что российские военные убивали жителей Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей в России власти.

Яшин, выступая в суде, подчеркивал, что рассказывая о событиях в Буче, он следовал классическим стандартам журналистики и ознакомил зрителей с разными точками зрения - озвучил как официальную версию украинской стороны, так и официальную позицию российского минобороны. Также Яшин заявлял в суде, что настоящий гражданин, по его мнению, обязан критически подходить к тому, что ему внушают власти.

В ходе прений Яшин заявил, что не испытывает иллюзий и не рассчитывает на оправдательный приговор. Выступая с последним словом, он обратился в том числе к президенту России Владимиру Путину и призвал его немедленно вывести войска с территории Украины.

"Пусть мои слова прозвучат гласом вопиющего в пустыне, но я призываю вас, Владимир Владимирович, немедленно остановить это безумие. Необходимо признать политику в отношении Украины ошибочной, вывести войска с ее территории и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Помните, что каждый новый день войны - это новые жертвы. Хватит", - сказал Яшин.