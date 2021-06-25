Илье Яшину запретили участвовать в выборах в Мосгордуму

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил, что избирательная комиссия запретила ему участвовать в выборах в Мосгордуму 19 сентября. Такую запись оппозиционер оставил в пятницу, 25 июня, в Twitter и в Facebook.

"Подал документы на выборы в Мосгордуму. В ответ избирательная комиссия сообщила, что я признан "лицом, причастным к экстремистской деятельности", и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день", - написал он.

Яшину, частности, не разрешили открыть специальный избирательный счет для регистрации кандидатом на довыборы. Между тем, указывает политик, никаких доказательств его "экстремистской деятельности" не представлено. По словам оппозиционера, аргументом стали утверждения в духе, что "он с Навальным - вместе".

Политик будет оспаривать решение, но "иллюзий нет"

Политик добавил, что суд его дело не рассматривал. Он уточнил, что лишается права идти на выборы в течение пяти ближайших лет, не сможет работать депутатом и будет сильно ограничен в полномочиях. Оппозиционер подчеркнул, что намерен обжаловать решение в судебном порядке. "Но, конечно, иллюзий нет", добавил он.

Яшин планировал участвовать в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу, где депутатский мандат освободился после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко.

Тысячи человек в РФ лишены пассивного избирательного права

Госдума России 26 мая приняла в третьем чтении закон о временном запрете на избрание в любые российские выборные органы власти для руководителей, членов и работников организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Несмотря на критику закона со стороны правозащитников и даже членов Совета Федерации, депутаты одобрили его в кратчайшие сроки. После того, как закон вступил в силу, тысячи сторонников, а также спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и "Штабов Навального" лишились пассивного избирательного права.