Heineken удалось продать свой бизнес в России за 1 евро

100% акций Heineken в России (ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен») проданы всего за 1 евро, следует из пресс-релиза компании. Но покупателю придется погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере около 100 млн евро.
По оценке Heineken, продажа российских активов принесет «ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро».
В отличие от других крупнейших международных компаний (например, Nissan), сделка не предусматривает обратного выкупа. Новому владельцу достанутся все оставшиеся активы Heineken в России, включая семь пивоваренных заводов.
Покупателем стала группа «Арнест» — производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке. Среди его продукции — дезинфекторы, антиперсперанты, освежители воздуха и дихлофос.
В марте прошлого года после начала войны в Украине компании Heineken объявила о том, что приостанавливает операции в России. Позже один из крупнейших производителей пива в мире принял решение полностью уйти из России и передать российский бизнес новому владельцу. Процесс в итоге затянулся до конца лета 2023 года.
Производство пива под брендом Heineken в России прекратили еще весной 2022 года, а теперь в течение полугода будет прекращено и производство пива под брендом Amstel. Останутся только российские марки из портфеля Heineken.
Другая крупнейшая пивоваренная компания Carlsberg, которая собиралась продать российский бизнес, не смогла этого сделать, так как российский президент Владимир Путин передал ее активы в управление Росимуществу.
После этого в конце июля компания Heineken предупреждала об усложнившихся условиях выхода из российских активов на фоне «недавних событий», напомнив, что ее заявка на одобрение сделки по продаже активов в России ожидает одобрения властей.