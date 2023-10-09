ГУР Украины: РФ могла передать ХАМАС трофейное западное оружие

В заявлении ГУР утверждается, что это оружие было захвачено российскими войсками в боях в Украине , а передача его ХАМАС - "масштабная провокация против Украины". "Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", - говорится в сообщении ГУР.

О каком именно оружии идёт речь, в заявлении ГУР не сказано. Ресурсы, близкие к ХАМАС, публиковали видео бойцов группировки с оружием, похожим на американские штурмовые винтовки М4.

В заявлении ГУР также говорится, что в пропагандистской борьбе Россия может использовать заявления перебежчика - бывшего офицера погранслужбы Украины Руслана Сырового. В понедельник российские телеграм-каналы действительно распространяют видео с Сыровым, на котором тот рассказывает, что работал на российские спецслужбы с 2014 года. "Благодаря Сыровому удалось нанести точные артиллерийские и авиационные удары по объектам ВСУ" - пишет российский телеграм-канал "Неофициальный Безсонов". О якобы поставках оружия ХАМАС в связи с этим, однако, не говорится.