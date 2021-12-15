Gulagu.net рассказал о новом видеоархиве пыток из Сибири и с Дальнего Востока

Объем архива составляет 200 гигабайт. Эти видео покажут, что пытки происходят "не только в Саратове, но и в других регионах", отметил Осечкин. "У нас теперь уже есть конкретные доказательства и видео с преступлениями, которые совершаются не только сотрудниками ФСИН, но и сотрудниками ФСБ", — подчеркнул он.
Уголовные дела против сотрудников ФСИН и объявление Осечкина в розыск
В начале октября проект Gulagu.net начал публикацию видеозаписей, полученных от бывшего заключенного одной из колоний, программиста Сергея Савельева. После выхода по УДО ему удалось вынести видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он был объявлен в розыск. Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина также объявили в розыск.
В то же время на фоне публикаций видеоархивов пыток 25 ноября в отставку был отправлен директор ФСИН Александр Калашников. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении против сотрудников ФСИН уголовных дел по фактам сексуального насилия и превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия в местах лишения свободы, которые произошли в учреждениях ФСИН в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, расследуются более 35 уголовных дел.
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