Гражданку РФ и США осудили на 12 лет по делу о госизмене

Свердловский областной суд приговорил гражданку РФ и США Ксению Карелину к 12 годам колонии общего режима по делу о государственной измене . Об этом сообщается в Telegram-канале суда в четверг, 15 августа.

Согласно приговору, Карелиной также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и последующее ограничение свободы на полтора года. В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину, отмечается в сообщении. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.