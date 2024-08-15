2024.08.15 14:37

Гражданку РФ и США осудили на 12 лет по делу о госизмене

 
Deutsche welle
суд
суд
ФОТО: ALEXANDER NEMENOV | AFP / Scanpix

Уроженку Екатеринбурга Ксению Карелину, прилетевшую в феврале на Урал навестить родственников, признали виновной в госизмене из‑за пожертвования украинскому фонду.

Свердловский областной суд приговорил гражданку РФ и США Ксению Карелину к 12 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. Об этом сообщается в Telegram-канале суда в четверг, 15 августа.

Согласно приговору, Карелиной также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и последующее ограничение свободы на полтора года. В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину, отмечается в сообщении. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Обвинение во время прений запрашивало для Карелиной 15 лет колонии.

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