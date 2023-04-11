"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", - говорится в законопроекте.
Поправки внесены представителями всех пяти думских фракций. Во вторник Госдума примет их во втором и в третьем чтении.
Ранее стало известно, что повестка о призыве будет считаться полученной с момента размещения ее электронной копии в "личном кабинете" на Госуслугах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя новые поправки.
Депутат Андрей Луговой, отвечая на вопрос, что делать россиянам, не проверившим вовремя наличие электронной повестки, заявил: "Это ваши проблемы".
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