Госдума России: осенний призыв пройдет по старым правилам

Согласно закону, принятому весной 2023 года, повестка будет считаться врученной через 7 дней после ее размещения в реестре. В реестре должны будут содержаться личные и паспортные данные всех зарегистрированных на воинском учете, их СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, информация об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья. Получатели повесток будут ограничены в правах на территории России в случае неявки в военкомат.