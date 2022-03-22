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Госдума РФ приняла закон о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом. Ответственность аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах РФ — до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщают российские СМИ.
Rusijos Dūma
Rusijos Dūma
© DELFI (V.Stašaitytės nuotr.)

Как известно, в начале марта Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", которой предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Если нарушение совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если информация повлекла тяжкие последствия, наказание достигает 15 лет.

Новый законопроект, который рассматривала Госдума во вторник, о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом, предусматривает расширение перечня госорганов, распространение ложной информации о которых будет наказываться.

Речь идет о посольствах, органах прокуратуры, Росгвардии, МЧС России, и других.

Изменения предлагается внести в принятые в начале марта статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за дискредитацию ВС.

На собрании голосовали 402 депутата. За принятие закона в третьем чтении проголосовали 340 депутатов, против высказались трое, 59 человек воздержались.

Принятый Государственной думой закон рассмотрит в ближайшее время Совет Федерации, после чего документ будет направлен на подпись президенту страны.

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