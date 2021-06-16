Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, предполагающий административную ответственность для СМИ, упоминающих в публикациях организации, признанные в России "террористическими", и не указывающих на запрет их деятельности. Одобренный в среду, 16 июня, документ утверждает штрафы в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч - для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч - для юридических лиц. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в январе. Его авторами являются глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Ответственность за участие в деятельности "нежелательных" организаций

Кроме того, документ предусматривает новый вид административного наказания за участие в деятельности международных неправительственных организаций, признанных в РФ "нежелательными". За данное правонарушение работникам избирательных комиссий будет грозить дисквалификация сроком на один год. За участие в деятельности "нежелательных" НПО за границей граждане будут привлекаться к административной ответственности в том случае, если правонарушение "направлено против интересов РФ".

Госдума 9 июня приняла закон, запрещающий россиянам участвовать за границей в деятельности "нежелательных" организаций. В частности, запрет касается граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, а также российских юридических лиц, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Согласно закону, меняются правила финансовой отчетности НПО. Контролю будут подлежать все - вне зависимости от суммы - операции по получению и расходованию иностранных средств, в то время как ранее под контроль попадали только операции на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Закон о "нежелательных организациях" был принят в 2015 году. Генпрокуратура РФ может признать "нежелательной" иностранную или международную неправительственную организацию, если решит, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. За участие и сотрудничество с такими организациями предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Список "нежелательных организаций" составляет Минюст РФ, по состоянию на 2 июня в нем числятся 34 организации.