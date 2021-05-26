Госдума России приняла в третьем чтении закон о временном запрете на избрание в любые российские выборные органы власти для руководителей, членов и работников организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Об этом на своем сайте в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба российского парламента.
Согласно закону, который в медийном сообществе уже назвали "законом против ФБК", для руководства таких организаций срок запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности, а для участников и работников - три года. При этом причастность к организации всех лиц, кроме руководителей, будет устанавливаться судом.
В частности, причастными могут считаться все, кто выразит поддержку такой организации, в том числе финансовую или консультативную, или выступит с публичным высказыванием "с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете". При этом лишить пассивного избирательного права могут за причастность к организации в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о ее ликвидации или запрете деятельности в РФ.
Закон против ФБК и сторонников Навального
Документ был внесен в Думу в начале мая группой депутатов и изначально предполагал временное лишение указанных лиц права быть избранными только в Госдуму. Ко второму чтению инициативы были внесены внесли поправки, расширяющие это ограничение на все выборные должности в РФ.
С вступлением закона в силу тысячи сторонников, а также спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов оппозиционного политика Алексей Навального могут лишиться пассивного избирательного права.
Прокуратура Москвы 16 апреля подала иск о признании экстремистскими ФБК, штабов Навального, а также "Фонда защиты прав граждан". Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд засекретил материалы дела. В конце апреля Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистов и террористов.
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