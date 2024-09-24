Госдума РФ освободила от наказания идущих на войну подсудимых

Государственная дума РФ приняла два законопроекта, разрешающих в ходе мобилизации или в военное время заключать контракт с обвиняемыми, дела которых находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции. Документы утверждены на заседании во вторник, 24 сентября, во втором и третьем чтениях.

Первый из законопроектов позволяет приостанавливать судопроизводства по уголовным делам и затем освобождать от уголовной ответственности подсудимых в случае их призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время. Закон также предуматривает возможность приостанавливать судопроизводство в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.