Госдума разрешила мобилизацию судимых по тяжким статьям

К категории тяжких российский Уголовный кодекс относит преступления, за которые можно получить более пяти лет лишения свободы. Таким образом, депутаты разрешили отправлять на войну недавно отсидевших, в том числе за грабежи и наркоторговлю.
Новый закон по-прежнему запрещает призыв по мобилизации для осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также по так называемым террористическим и экстремистским статьям. Отправлять на войну нельзя будет судимых за захват заложников, организацию или участие в незаконных вооруженных формированиях, участие в вооруженных конфликтах и военных действиях в целях, противоречащих интересам России.
В то же время судимые за тяжкие преступления против военной службы в период мобилизации, например дезертирство и неисполнение приказа, после отбытия наказания или в случае условного срока могут быть снова призваны на войну.
По данным правозащитников, военкоматы с начала мобилизации уже призывали судимых за тяжкие преступления, нарушая таким образом запрет, который сегодня отменила Госдума.
Вербовкой заключённых в российских колониях занималась "ЧВК Вагнера", а после объявления мобилизации, как писали "Важные истории", начало и Министерство обороны.
Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание сообщало, что таким образом ЧВК завербовала почти шесть тысяч человек.
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