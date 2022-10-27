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Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Госдума разрешила мобилизацию судимых по тяжким статьям
© Šiaulių aps. VPK

К категории тяжких российский Уголовный кодекс относит преступления, за которые можно получить более пяти лет лишения свободы. Таким образом, депутаты разрешили отправлять на войну недавно отсидевших, в том числе за грабежи и наркоторговлю.

Новый закон по-прежнему запрещает призыв по мобилизации для осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также по так называемым террористическим и экстремистским статьям. Отправлять на войну нельзя будет судимых за захват заложников, организацию или участие в незаконных вооруженных формированиях, участие в вооруженных конфликтах и военных действиях в целях, противоречащих интересам России.

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В то же время судимые за тяжкие преступления против военной службы в период мобилизации, например дезертирство и неисполнение приказа, после отбытия наказания или в случае условного срока могут быть снова призваны на войну.

По данным правозащитников, военкоматы с начала мобилизации уже призывали судимых за тяжкие преступления, нарушая таким образом запрет, который сегодня отменила Госдума.

Вербовкой заключённых в российских колониях занималась "ЧВК Вагнера", а после объявления мобилизации, как писали "Важные истории", начало и Министерство обороны.

Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание сообщало, что таким образом ЧВК завербовала почти шесть тысяч человек.

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Радио Свобода
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