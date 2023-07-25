Госдума приняла закон о призыве в армию до 30 лет. И отказалась повышать минимальный возраст до 21 года

А последнее объяснение Картаполова, почему депутаты передумали повышать минимальный призывной возраст, теперь звучит так: "Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция" (цитата по "Интерфаксу").

Для сравнения — в конце прошлого года риторика депутата Картаполова звучала следующим образом: "Сейчас ему исполняется 18 лет, он закончил 11-й класс, и если не поступил в высшее учебное заведение, то добро пожаловать в вооруженные силы. И он еще неоперившийся юноша, он ничего не видел в жизни, кроме папы с мамой и школы. А в случае повышения до 21 года у него пройдет два с половиной — три года после окончания школы. Он получит какую-то профессию, повзрослеет, станет самостоятельным. И после этого он станет более готовым для той же самой службы" (из интервью РБК после предложения Шойгу забирать в армию с 21 года).