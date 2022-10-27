Соавторами документов заявлены почти 400 депутатов. На заседании председатель палаты Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны защитить детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью.
"Все остальное — это грех, содомия, тьма, и наша страна борется с этим", — цитирует его сайт Думы.
Демонстрацию и пропаганду, и информацию, которая, с точки зрения законодателей, способна вызвать у детей желание сменить пол можно будет предоставлять в Интернете только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.
За распространение запрещённой информации вводятся штрафы до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов для юридических (за пропаганду педофилии наказание выше). Гражданам иностранных государств будет грозить выдворение за пределы страны.
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