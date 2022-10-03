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Депутаты Госдумы проголосовали за присоединение самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины. Согласно процедуре, нижняя палата российского парламента должна ратифицировать договоры с этими территориями и принять конституционные законы.
Госдума одобрила присоединение к России четырех оккупированных регионов Украины
© Reuters / Scanpix

Договоры были подписаны в Кремле в пятницу, 30 сентября.

О том, что президент России Владимир Путин, внес в Госдуму законопроекты об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, было объявлено накануне. Во вторник, 4 октября, вслед за Госдумой их должен одобрить Совет Федерации.

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За присоединение самопровозглашенной ДНР проголосовали 413 депутатов, самопровозглашенной ЛНР - 412, Запорожской области - 409, Херсонской - 411. Во всех случаях голосование было единогласным. Комментируя разницу в цифрах, спикер Вячеслав Володин призвал депутатов быть внимательнее. После этого Госдума приступила к рассмотрению конституционных законопроектов о вхождении четырех регионов Украины в Российскую Федерацию.

Договоры в Госдуме представил министр иностранных дел Сергей Лавров. Оправдывая необходимость аннексии, он обрушился с обвинениями в адрес США, вспоминая события прошлого века, и заявил о праве Москвы защищать русских и говорящих на русском языке в Украине.

В воскресенье аннексию оккупированных территорий экстренно одобрил Конституционный суд России. В своем постановлении КС следовал риторике Владимира Путина, совершил экскурс в историю СССР и даже упомянул о "коллективном Западе" (Би-би-си подробно рассказывала об этом накануне).

Что постановил КС

Принятие в состав России украинских территорий КС назвал "единственно доступным правовым средством" для прекращения военных действий "внешних сил" на указанных территориях и в соседних с ними субъектах России и для "налаживания мирной жизни".

Суд согласился с тем, что все постоянные жители четырех аннексированных территорий признаются гражданами России, за исключением тех лиц, которые в течение месяца заявят об отказе от российского гражданства.

До 1 января 2026 года на "присоединенных" территориях будет действовать переходный период, чтобы, как это было и с аннексированным Крымом, регулировать их интеграцию в "экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ".

КС решил, что нератифицированный договор о присоединении четырех территорий Украины, может вступить в действие до завершения всех формальностей прямо с даты его подписания, поскольку это "представляет особый интерес для его участников".

Договоры и "референдумы"

Договоры с назначенными Россией руководителями оккупированных территорий Украины были подписаны 30 сентября на основании итогов организованных Россией же "референдумов". Перед церемонией подписания, проходившей в Кремле, Путин выступил с 40-минутной речью, большая часть которой была посвящена критике Запада.

Формальный процесс аннексии Россией четырех регионов Украины был запущен на фоне контрнаступления украинских вооруженных сил в Донецкой области. С 23 по 27 сентября на частично оккупированных территориях проходили "референдумы", на которых, по заявлениям российских властей, большинство жителей проголосовали за присоединение к России.

Западные страны сразу заявили, что не признают итоги "референдумов" и дальнейшие действия России по присоединению территорий, на которых они проводились, а в Киеве подчеркивали, что это не повлияет на попытки их освободить.

В пятницу, вскоре после прошедшей в Кремле церемонии подписания "договоров", президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Также Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Путиным - только с другим президентом России.

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