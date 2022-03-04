Госдума единогласно приняла закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии.

В соответствии с этим законом за распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России в Украине виновным грозит до 3 лет колонии.
Если же фейк распространен в составе организованной группы или сопровождался подделкой доказательств, максимальный срок наказания вырастает до 10 лет колонии.
Если же распространение недостоверной информации повлекло тяжкие последствия, виновным будет грозить уже до 15 лет колонии.
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