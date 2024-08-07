Город Суджа в Курской области отрезан от воды, света и связи на фоне наступления ВСУ

Российские провоенные блогеры утверждают, что город мог попасть в оперативное окружение. Официально эта информация не подтверждалась.

„Вёрстка“ утверждает, что в Судже практически пропала мобильная связь, родственники могут связаться с судженцами только по проводным телефонам. Электроснабжение и подача воды и газа во многих домах отключены. Об обстановке в городе и окрестностях люди узнают только от тех жителей, кто выехал своими силами.

Также собеседники „Вёрстки“ рассказали, что те, кто покинул город, самостоятельно ищут себе временное жильё. Помощи в размещении от властей Курской области они не получают.