2024.08.07 17:10

Город Суджа в Курской области отрезан от воды, света и связи на фоне наступления ВСУ

 
Радио Свобода
Пожар в Курской области
Пожар в Курской области
ФОТО: Delfi

В городе Суджа Курской области, рядом с которым вторые сутки идут столкновения российской и украинской армий, нет электричества, воды и связи. Об этом изданию „Вёрстка“ сообщили родственники жителей Суджи. По их словам, власти не эвакуируют жителей, хотя ранее обещали организовать их выезд из опасных районов.

Российские провоенные блогеры утверждают, что город мог попасть в оперативное окружение. Официально эта информация не подтверждалась.

„Вёрстка“ утверждает, что в Судже практически пропала мобильная связь, родственники могут связаться с судженцами только по проводным телефонам. Электроснабжение и подача воды и газа во многих домах отключены. Об обстановке в городе и окрестностях люди узнают только от тех жителей, кто выехал своими силами.

Также собеседники „Вёрстки“ рассказали, что те, кто покинул город, самостоятельно ищут себе временное жильё. Помощи в размещении от властей Курской области они не получают.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов 7 августа назвал обстановку в области контролируемой и заявил, что из приграничных областей эвакуироованы и поселены в пунктах временного размещения около 600 человек.

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Радио Свобода
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