"Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении", — сказал Горбачев ТАСС в субботу.

По его словам, целью властей Советского Союза было "создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий". "Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность", — отметил Горбачев.

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"Но даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств", — уточнил первый президент СССР.

Он отметил, что Союз Суверенных Государств стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик. "В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза", — заключил Горбачев.

Должность президента

Горбачев назвал время перед своим уходом с поста главы государства "черными днями" для себя, Советского Союза и России. Отстаивание должности президента силовым путем повлекло бы за собой острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями, считает он.

"Это были черные дни Союза и России. И черные дни для меня, хотя я не терял самообладания. Я подписал указ о сложении полномочий президента СССР, считаю, что поступить иначе я не имел права", — сказал Горбачев. Он отметил, что "пойти на какой-то силовой вариант не мог по двум причинам". "Во-первых, в этом случае я перестал бы быть самим собой. И, во-вторых, такое решение повлекло бы за собой острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями. Я считал, что этого нельзя допустить", — подчеркнул первый президент СССР.

Горбачев уточнил, что не согласен с мнением о том, что Советский Союз можно было бы спасти, если бы не его решение сложить с себя полномочия президента страны. "Сразу после Беловежского соглашения я выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик, вопрос этот должен решаться только конституционным путем. Я осудил скоропалительность появления этого документа — он не был обсужден ни населением, ни Верховными Советами республик, от имени которых подписан", — сказал он.

Первый президент Советского Союза напомнил, что в это время в парламентах республик обсуждался проект договора о Союзе Суверенных Государств. "Должен сказать, что я рассчитывал на демократически избранные парламенты, хотя Беловежское соглашение даже не предусматривало ратификацию этого документа. Но в этот критический момент они не сказали своего слова. Более того, они приняли решение об отзыве своих представителей из Верховного Совета СССР, а 12 декабря практически без обсуждения, под аплодисменты ратифицировали Беловежское соглашение. Напомню, кстати, какую позицию заняли тогда российские коммунисты — все что угодно, лишь бы сбросить Горбачева", — заключил он.

Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.