Google отключает часть российских провайдеров от своих серверов

По сведениям агентства, речь идет об отключении от серверов Google Global Cache, которые используются для снижения нагрузки на магистральные сети и увеличения скорости доступа к сервисам Google, в том числе YouTube.
Уведомления о расторжении договоров уже получили несколько компаний, в том числе оренбургский провайдер "Радиосвязь", который работает под брендом "Фокус лайф". Письмо о приостановке работы серверов направила компания ирландская "дочка" Google — Raiden Unlimited Company, объяснив принятое решение "изменениями правовой практики".
Аналогичное уведомление получил провайдер "МФТИ Телеком". Между тем в МТС и "Ростелекоме" заявили, что не "не наблюдают отключений". Представители компании "ВымпелКом", в которую входит бренд "Билайн", а также "Т2 РТК Холдинга" (Tele2) и "Эр-Телеком Холдинга" отказались от комментариев.
Банкротство "Google Россия"
18 мая стало известно, что компания "Google Россия" — дочерняя структура Google — начала процедуру банкротства из-за ареста банковского счета компании.
На следующий день американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что большинство сотрудников российского подразделения Google переехало в Дубай, чтобы продолжить работу.
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