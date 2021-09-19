Сервис для обмена документами Google Docs по требованию Роскомнадзора заблокировал файлы с рекомендациями "Умного голосования", сообщил в воскресенье, 19 сентября, в своем микроблоге в Twitter соратник известного оппозиционера Алексея Навального - бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Оба документа, выложенные командой Навального, в России теперь недоступны, они открываются лишь через виртуальную сеть VPN.

Давление со стороны Роскомнадзора

Накануне аналогичные требования Роскомнадзора уже выполнил видео-хостинг YouTube, удаливший два видеоролика с канала, на котором выложены списки кандидатов для "Умного голосования". Роскомнадзор обосновал требование о блокировке тем, что в этих видео якобы содержатся призывы "к осуществлению экстремистской деятельности". О блокировке бота "Умного голосования" в Telegram объявил и основатель этого мессенджера Павел Дуров.

В августе Роскомнадзор направил Apple и Google письма с требованием удалить приложение "Навальный", где публикуются списки "Умного голосования". Регулятор тогда предупредил, что невыполнение этого требования будет расценено как вмешательство в российские выборы и караться по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ. На этой неделе Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих магазинов приложений в России после того, как представителей этих корпораций вызвали в Совет Федерации и пригрозили им уголовным преследованием конкретных сотрудников их офисов в РФ.