Прибыль российской энергетической компании "Газпром" за 2020 год, относящаяся к ее акционерам, упала почти в 9 раз. Такие данные приведены в документации компании, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности и обнародованной в четверг, 29 апреля. В 2019 году этот показатель составил 1 202 млрд рублей, а годом позднее - 135,3 миллиарда.

Выручка от продаж упала с 7,65 трлн рублей до 6,32 триллиона, а прибыль от продаж - с 1,12 трлн до 614,8 миллиарда.

"Газпром" объяснил падение прибыли ростом курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 19 процентов и 31 процент соответственно. Кроме того, на финансовый результат существенно повлияло снижение цен на нефть и газ, добавили в компании.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в июне 2008 года пообещал довести капитализацию компании до 1 триллиона долларов США в течение следующих 8 лет. На 31 декабря 2020 года рыночная капитализация "Газпрома". составляла 5 триллионов рублей (67,68 млрд долларов или 55,13 млрд евро), следует из отчетности компании.