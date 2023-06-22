Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов прокомментировал акцию украинских журналистов, включивших звук воздушной тревоги во время его выступления на форуме Global Media в Германии.

"Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место уместно", — приводит слова Муратова «Новая газета Европа».