22 июня 2023 г. 15:40

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов прокомментировал акцию украинских журналистов

 
Медуза
Dmitrijus Muratovas
Dmitrijus Muratovas
ФОТО: AP/Scanpix

"Мир должен слышать звук войны. Для этого любое место уместно". Дмитрий Муратов — об акции украинских журналистов, которые включили сирену во время его выступления

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов прокомментировал акцию украинских журналистов, включивших звук воздушной тревоги во время его выступления на форуме Global Media в Германии.

"Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место уместно", — приводит слова Муратова «Новая газета Европа».

По словам Муратова, у него нет претензий к организаторам форума, а к акции украинских журналистов он относится с пониманием.

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