Главный инфекционист Минздрава России: пик заболеваемости ковидом еще не пройден

Ученый отметил, что распространение коронавируса в России будет зависеть от соблюдения противоэпидемических мер в регионах и темпов вакцинации.

Высокую смертность от коронавируса Чуланов связал с распространением дельта-штамма коронавируса. Он отметил, что при заражении такой вариацией вируса риск госпитализации увеличивается на 108% по сравнению с оригинальным штаммом, риск поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии — на 234%, а риск смерти — на 132%.

«Только при достижении охвата вакцинацией не менее 80% взрослого населения можно ожидать значимое влияние этого фактора на эпидемический процесс. Единственный способ прекратить распространение вируса — создать коллективный иммунитет», — добавил инфекционист.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что заболеваемость ковидом в столице может достигнуть пиковых значений в начале этой недели.

За последние сутки в России выявили 37 тысяч 930 случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель за всю пандемию. Рекорд по смертности был поставлен 23 октября, когда от ковида за сутки умерли 1075 человек.