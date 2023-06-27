Глава Росгвардии: мятеж "Вагнера" был "инспирирован" западными спецслужбами, а само ведомство получит танки

По словам Золотова, "мятеж был инспирирован Западом и наложился на личные амбиции Пригожина". Каких-либо доказательств в подтверждение своих слов глава Росгвардии не привел.

Высокопоставленный российский силовик рассказал, что на выходных постоянно был на связи с президентом РФ Владимиром Путиным, и оценил работу правоохранительных органов по противодействию ЧВК "Вагнер" как "великолепную". По словам Золотова, наемникам удалось так быстро пройти по стране, потому что основные силы различных ведомств были сконцентрированы вокруг Москвы.

Также глава Росгвардии заявил, что его подразделения получат тяжелое вооружение и танки, этот вопрос уже обсуждался с Путиным, который сегодня выступил перед военными на Соборной площади Московского Кремля.