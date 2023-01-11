Ранее этот пост занимал Сергей Суровикин - он стал заместителем Герасимова. Еще два новых заместителя командующего - главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

"Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск", - сообщили в минобороны.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) ранее выдвигали предположение, что Кремль использует Герасимова, чтобы переложить на него ответственность за течение войны. В конце декабря начальник генштаба впервые после долгого перерыва появился на экранах в самостоятельной роли, выступив перед военными атташе иностранных государств.

Кремль воздерживался от того, чтобы показывать Гересимова публике, почти десять месяцев, а теперь, когда скоро пойдет уже второй год войны, вероятно, пытается снова ввести его [в публичное пространство] в качестве очередной фигуры, ответственной за эту войну, говорилось в сводке ISW.

Популярный генерал и "непростые решения"

Суровикин пробыл командующим войск три месяца, он был назначен на пост в начале октября. Спустя 10 дней она стал первым российским военачальником, которого власти решили показать в телеэфире после начала вторжения.

В ходе выступления, которое показал телеканал "Россия 24", Суровикин среди прочего пообещал "непростые решения" по Херсону. Уже в следующем месяце город был сдан. По одной из версий, назначение Суровикина было связано с желанием Кремля переложить ответственность за отвод войск из единственного областного центра, который России удалось взять за время войны.

В итоге формально решение об отступлении принимал Сергей Шойгу после доклада Суровикина, а Путин его даже не комментировал. Спустя несколько дней по видеосвязи он принял участие в открытии завода по производству индейки в Тюменской области.

Назначение Суровикина было сделано на фоне беспрецедентной волны критики в адрес российского военного командования, в том числе Валерия Герасимова. Новый командующий же понравился не только "военным блогерам", но и резко ругавшим минобороны основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и главе Чечни Рамзану Кадырову. Эксперты Института изучения войны отмечали, что даже сдача Херсона не навредила репутации Суровикина в кругах сторонников войны.

Накануне стало известно о еще одном знаковом назначении. Генерал-полковник Александр Лапин, которого также резко критиковали за военные ошибки, получил должность начальника главного штаба сухопутных войск, утверждают СМИ. Именно на Лапина Кадыров, Пригожин и некоторые провоенные блогеры возлагали ответственность за неудачи российской армии на фронте, в частности за отступление от города Лимана в Донецкой области.