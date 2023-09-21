Глава Евросовета обвинил РФ в "попытке культурного геноцида"

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель, выступая в среду, 20 сентября, на заседании Совбеза ООН, в необычайно резких выражениях раскритиковал действия России, "ведущей преступную войну" в Украине. Запись своей речи политический деятель выложил в своем микроблоге в соцсети X.

"Украина является местом преступления. И преступник находится в этом самом помещении. Вы знаете, кто вы", - заявил Мишель в начале своего выступления.

"Кремль мечтает о восстановлении прежней российской империи. После Украины - кто будет следующим? Кто будет следующим, чтобы удовлетворить фантазии Путина о прошлом?" - продолжил он.

В тоже время, не указывая прямо на Китай, возможного вторжения которого на Тайвань опасаются некоторые наблюдатели, ни на иные государства, он намекнул, что "в случае, если Россия преуспеет" в Украине, другие страны могут подвергнуться искушению пойти по ее стопам.