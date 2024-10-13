2024.10.13 18:00

Глава Дагестана ответил на угрозы Кадырова в адрес Керимова

 
Deutsche Welle
Deutsche Welle
Suleiman Kerimov
Suleiman Kerimov
ФОТО: AFP / Scanpix

Глава Чечни пригрозил Сулейману Керимову кровной местью. В ответ глава Дагестана Меликов заявил, что Сулейман Керимов может рассчитывать на поддержку дагестанского народа.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку сенатору от этой республики Сулейману Керимову,которому пригрозил кровной местью глава Чечни Рамзан Кадыров. „Народ Дагестана всегда будет благодарен Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно“, - сказал Меликов, выступая на открытии парка имени Сулеймана Стальского в Махачкале в субботу, 12 октября.

Говоря об открытии нового парка, глава Дагестана заявил, что это - „одно из многих добрых дел“ Керимова наряду с другими его инициативами. В числе других заслуг Сергей Меликов назвал помощь семьям участников „СВО“ (войны, развязанной Россией против Украины. - Ред.), восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте после теракта, поддержку семей погибших полицейских, строительство медицинских центров для больных детей и „сотни инвестиционных проектов“.

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Источник
Deutsche Welle
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