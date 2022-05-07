"Только вера в Путина заставляет его генералов до конца играть в эту "игру". Это не только слухи, это конкретные данные на основе взломанных переписок. Из них становится ясно, что они поддерживают эту войну только по принуждению. Им отдан приказ. Некоторые могут позволить себе высмеивать эти приказы. Но не все. Некоторые уже потеряли сыновей, племянников. Даже военные офицеры с высокими званиями не могут исключить участия в этой войне своих ближайших родственников. И не могут застраховать их от попадания в плен или гибели.

Такие полковники и генералы меняют свое отношение к войне и начинают даже активный или пассивный саботаж. Каждый полковник, чей племянник пропадает или умирает в Украине, становится потенциальным Берией.

Олигархи, близкие к Путину, утверждают, что он болен. И даже не важно, действительно ли Путин умирает или он болен. Важно, что в его окружении так думают. Это является фактором при принятии решения о лояльности к нему близкого круга людей. Может я оптимист, но я считаю, что эти факторы могут оказать серьезное влияние на исполнение приказов убийства новых оппозиционеров, как раньше. Сейчас вряд ли кто-то исполнит такой приказ. И вряд ли кто-то исполнит приказ нажать на ядерную кнопку понимая риск того, что их некому будет защитить от нового Нюрнбергского процесса через три месяца. Это непонимание здоров Путин, или нет, само по себе играет важную роль в этой войне", — сказал Грозев.

Грозе отметил, что близкие к российскому президенту Владимиру Путину олигархи считают, что глава Кремля войной против Украины уничтожает и Украину, и РФ.

"Недавно с коллегами [был] случай, [когда слушали] запись одну очень близкого олигарха к Путину, который другому олигарху рассказывает, что вообще "лучше бы он умер от этого (называет предполагаемую болезнь), потому что он нас уничтожил, уничтожает Украину, уничтожает Россию". Вот они так думают", – сказал Грозев.

По словам расследователя, "где-то оно так и есть".

"То есть они активно или пассивно сейчас обдумывают, как это сделать, конец. Посодействовать, да. Найдутся ли люди? Ну, каждый генерал и полковник, чей племянник умирает или пропадает [в ходе войны с Украиной], – он становится потенциальным таким Берией (Лаврентий Берия – первый министр внутренних дел СССР, был соратником Иосифа Сталина. – "ГОРДОН")", – считает Грозев.