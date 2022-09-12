aA
Убийства двух сотрудников оккупационной "администрации" Новой Каховки Херсонской области были инсценировкой российских спецслужб с целью предотвратить реальные покушения, сообщил в понедельник, 12 сентября, Первый канал. Речь идет о "заместителе главы" "администрации" Виталии Гуре и о Сергее Томко, которого телеканал назвал "заместителем начальника полиции" города.
Гибель "замглавы" Новой Каховки оказалась инсценировкой ФСБ
© AFP/Scanpix

Сообщения о гибели Гуры в результате покушения появились 6 августа. Агентство РИА "Новости" показало кадры из частного дома с лужей крови на полу. Информация об убийстве Томко поступила 8 июля.

Инсценировка ФСБ

В сюжете Первого канала утверждается, что настоящие покушения на Томко и Гуру дистанционно готовил сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Бондарчук. Местные жители, с которыми он связался для совершения покушений, якобы общались с ним под контролем ФСБ. Благодаря этому российские спецслужбы, как утверждается, выявили и задержали членов "крымской ячейки диверсионной группы".

Статьи по теме:
ВСУ объявили об освобождении более 20 населенных пунктов за сутки
Эфир Delfi: Олег Жданов и Альвидас Медалинскас - перелом в войне

Сюжет Первого канала вышел после того, как ФСБ утром 12 сентября объявила о пресечении серии терактов, которые якобы готовила в Херсонской области и в Крыму СБУ. Служба безопасности Украины утверждения ФСБ пока не комментировала.

В оккупированных Россией регионах Украины регулярно происходят покушения на чиновников, сотрудничающих с РФ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Bellingcat: Путин приказал олигархам и госучреждениям создавать ЧВК для "нового этапа" войны

Владимир Путин разочаровался в собственной армии и...

Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры Украины

В нескольких районах Харькова и Полтавы вечером 11...

TOP новостей

Будут ли спасать жителей от непомерного роста цен? Ответ представителей правящих удивляет

Правительство Литвы уже обсуждает бюджет на следующий...

Новый рекорд инфляции в Литве: больше всего подорожали продукты одной группы

Инфляция в Литве продолжает расти, достигнут новый...

Эфир Delfi: Олег Жданов и Альвидас Медалинскас - перелом в войне

Наступление ВСУ и освобождение огромной территории от...

В Вильнюсе останавливают взрывные работы на площадке нацстадиона: обломки попали в дом

В понедельник на территории национального стадиона в...

В этом году в Литве уволили в два раза больше работников, чем в прошлом: уже есть влияние цен на электричество

В этом году в Литве уволили в два раза больше...