Гибель "замглавы" Новой Каховки оказалась инсценировкой ФСБ

Сообщения о гибели Гуры в результате покушения появились 6 августа. Агентство РИА "Новости" показало кадры из частного дома с лужей крови на полу. Информация об убийстве Томко поступила 8 июля.
Инсценировка ФСБ
В сюжете Первого канала утверждается, что настоящие покушения на Томко и Гуру дистанционно готовил сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Бондарчук. Местные жители, с которыми он связался для совершения покушений, якобы общались с ним под контролем ФСБ. Благодаря этому российские спецслужбы, как утверждается, выявили и задержали членов "крымской ячейки диверсионной группы".
Сюжет Первого канала вышел после того, как ФСБ утром 12 сентября объявила о пресечении серии терактов, которые якобы готовила в Херсонской области и в Крыму СБУ. Служба безопасности Украины утверждения ФСБ пока не комментировала.
В оккупированных Россией регионах Украины регулярно происходят покушения на чиновников, сотрудничающих с РФ.
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