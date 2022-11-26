В силовых структурах России ожидают, что к весне 2023 года потери убитыми и ранеными среди мобилизованных на войну против Украины могут составить 100 тысяч человек. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает расследовательское издание"Важные истории" со ссылкой на два не связанных друг с другом источника из кругов Генштаба РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Если в общих чертах, то план примерно такой: пока выиграть время и стабилизировать фронт с помощью мобилизованных. А затем начать все по новой весной", - цитирует издание источник, близкий к ФСБ. Тот сообщил также, что политическое и военное руководство РФ готово к большим потерям: "К весне следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками".

Почему нет отмены указа о частичной мобилизации

О прогнозе, согласно которому потери России в боях в Украине составят около 100 тысяч мобилизованных, рассказал и собеседник "Важных историй", близкий к Генштабу. "Сейчас задача - уплотнить и закрепить линию фронта". "Из-за нехватки людей у нас иногда вообще не было людей на второй линии обороны. В некоторых местах она пустовала с интервалами до 20 километров. Сейчас эти места заполняют мобилизованными", - приводит его слова автор публикации Роман Анин.

По словам этого источника, президент РФ Владимир Путин "для этого и не отменяет указ о частичной мобилизации": чтобы восполнить потери в Украине за счет 120 тысяч срочников, которых планируется подготовить к весне 2023 года.

31 октября начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский заявил в интервью газете "Красная звезда", что срочников осеннего призыва не будут отправлять на аннексированные Россией территории Украины и "не будут привлекать к участию в специальной военной операции".

Во время осенней мобилизации Минобороны России призвало около 300 тысяч человек. Это значит, что если сбудутся худшие прогнозы Кремля, то к лету следующего года каждый третий из мобилизованных будет либо убит, либо взят в плен, либо ранен, подытожило издание "Важные истории".