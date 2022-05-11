Российское руководство во главе с президентом страны Владимиром Путиным испытывает ненависть ко всем украинцам, полагает генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International (AI) Аньес Калламар. "Есть высказывания, комментарии и выступления Путина и других российских руководителей, показывающие, как они игнорируют и ненавидят украинский народ, где говорят так, словно Украины не существует", - сказала Калламар в интервью украинскому телевидению во вторник, 10 мая.

По ее словам, именно эти высказывания будут учтены при рассмотрении вопроса о геноциде украинцев. Насилие, применяемое в этой войне, зиждется на мышлении, созданном российским руководством, считает генсек AI. "Насилие становится способом действий, на него закрывают глаза, а временами его даже прославляют. Нет никакого контроля, и это создает условия для насильственного поведения, это режим безнаказанности", - указала Калламар.

Генсек AI признала отсутствие доказательств того, что командование войск РФ требует от солдат применять пытки и совершать убийства. "Однако у нас есть доказательства того, что руководство не прекращает эти преступления. Поэтому они повторяются вновь и вновь", - заявила она.

Информировать мир о преступлениях России

По словам Аньес Калламар, задача AI в этой войне - информировать мир о масштабах и видах преступлений, совершаемых российскими войсками в Украине. "Мы хотим показать, что эта война - проблема не одной только Украины, Европы и НАТО. Российская агрессия - это проблема всего мира", - подчеркнула генеральный секретарь Amnesty International.

Калламар в последние дни посетила в составе делегации предместья Киева, где жертвами предполагаемых российских военных преступлений стали десятки мирных жителей.