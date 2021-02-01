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Генеральная прокуратура в своем Telegram-канале назвала "законным и обоснованным" ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Itar-Tass / Scanpix

"В период с 01.01.2020 по 17.08.2020 Навальный многократно нарушил обязанность явиться на регистрацию, а с 24.09.2020 после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" (Берлин, ФРГ) полностью уклонился от предусмотренного законом контроля (ни разу не явившись на регистрацию в период с октября по декабрь 2020 г.), что повлекло проведение с 27.11.2020 в отношении него первоначальных розыскных мероприятий. Поскольку местонахождение осужденного установить не представилось возможным, постановлением начальника УФСИН по г. Москве от 29.12.2020 он объявлен в розыск. Такое противоправное поведение Навального явилось основанием для внесения <...> в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда", - говорится в заявлении прокуратуры.

Представители ведомства намерены отстаивать свою позицию в судебном заседании в Симоновском районном суде Москвы 2 февраля. 17 января сотрудники УФСИН России по Москве задержали Навального в аэропорту Шереметьево на пограничном контроле. В ФБК отметили, что согласно Конституции РФ, гражданин РФ не может быть задержан более чем на 48 часов без решения суда, а у ФСИН вообще не было полномочий задерживать Навального.

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