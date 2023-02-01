"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", — сообщило ведомство.

"Форум свободной России" — конференция представителей российской оппозиции, которая дважды в год проходит в столице Литвы. Ее организует шахматист и оппозиционный политик Гарри Каспаров вместе с бывший исполнительным директором российского движения "Солидарность" Иваном Тютриным. В последней такой конференции участвовали, в частности, политик Дмитрий Гудков, журналист Евгений Киселев, писатель Виктор Ерофеев, евродепутат от Литвы Раса Юкнявичене.

В ноябре 2022 года Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила Генпрокуратуре РФ признать "нежелательными" 30 зарубежных организаций, в их числе был и "Форум свободной России".

За участие в деятельности "нежелательной" организации, ее финансовую поддержку или распространение ее материалов гражданам России грозит ответственность вплоть до уголовной.

26 января Генпрокуратура объявила "нежелательной" организацией работающее в Латвии интернет-издание "Медуза" — также с формулировкой о том, что издание представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.