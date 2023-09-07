Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали по делу о крупной взятке

Как говорится в постановлении военного суда о продлении ареста, Огиенко вступил в сговор с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким с целью получения 30 млн рублей в качестве взятки за отчуждение принадлежащего Минобороны земельного участка в районе подмосковного города Долгопрудный.

Согласно материалам дела, они успели получить только первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей.

По информации ТАСС, сначала следствие вышло на генерала Беляцкого, который признал вину, пошел на сделку со следствием и дал показания на своего командира.

Генерал Огиенко вину не признал и от дачи показаний отказался.