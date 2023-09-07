07 сентября 2023 г. 11:51

Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали по делу о крупной взятке

 
bbcrussian.com
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: EPA-ELTA

Генерал-майор Константин Огиенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, он взят под стражу. До ареста ещё в июле этого года он командовал 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, прикрывающей небо Москвы.

Как говорится в постановлении военного суда о продлении ареста, Огиенко вступил в сговор с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким с целью получения 30 млн рублей в качестве взятки за отчуждение принадлежащего Минобороны земельного участка в районе подмосковного города Долгопрудный.

Согласно материалам дела, они успели получить только первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей.

По информации ТАСС, сначала следствие вышло на генерала Беляцкого, который признал вину, пошел на сделку со следствием и дал показания на своего командира.

Генерал Огиенко вину не признал и от дачи показаний отказался.

После возбуждения уголовного дела в июле этого года он был снят с должности и арестован. Сейчас срок содержания генерала под стражей продлён до 27 ноября. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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