Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали по делу о крупной взятке

Как говорится в постановлении военного суда о продлении ареста, Огиенко вступил в сговор с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким с целью получения 30 млн рублей в качестве взятки за отчуждение принадлежащего Минобороны земельного участка в районе подмосковного города Долгопрудный.
Согласно материалам дела, они успели получить только первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей.
По информации ТАСС, сначала следствие вышло на генерала Беляцкого, который признал вину, пошел на сделку со следствием и дал показания на своего командира.
Генерал Огиенко вину не признал и от дачи показаний отказался.
После возбуждения уголовного дела в июле этого года он был снят с должности и арестован. Сейчас срок содержания генерала под стражей продлён до 27 ноября. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.