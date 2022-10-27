Гегемония Запада, культура отмены и "грязная бомба": главное из речи Путина на "Валдае"

Свою речь на Валдайском форуме Путин начал с непривычных для него размышлений об изменениях климата, заявив, что на фоне войны в Украине Запад забыл о решении экологических проблем.
"Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы. Вопросы климатических изменений перестали быть в первых строчках повестки дня, но эти фундаментальные вызовы никуда не исчезли, никуда не делись — они только нарастают. Одно из опаснейших последствий нарушения экологического баланса — это сокращение биоразнообразия в природе", — отметил он.
Однако практически сразу Путин вернулся к теме превосходства Запада: "Разве менее важно другое разнообразие? Культурное, социальное, политическое, цивилизационное? Вместе с тем упрощение, стирание всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций".
Кроме того, Путин заявил, что именно западные страны являются ответственными за происходящую войну в Украине, а также "дестабилизацию мирового продовольственного и энергетического рынков".
"Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков", — заявил он.
Запад играет в "опасную и грязную игру" и отрицает суверинитет стран и народов, подчеркнул президент РФ. Он также возмутился убийством иранского генерала Сулеймани, совершенном в 2020 году.
"Вообще охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли, Сулеймани убили, иранского генерала. Можно как угодно относиться, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: "Да мы убили". Что это такое вообще, мы где живем?", — заявил Путин.
Говоря о культуре отмены, Путин подчеркнул, что даже в разгар Холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов.
Президент РФ также отметил, что именно он дал указание министру обороны РФ Сергею Шойгу позвонить коллегам из других стран с предупреждением о том, что Киев якобы хочет взорвать на территории Украины "грязную бомбу".
"Это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом", — сказал Путин.
По словам российского президента, изначально эта версия исходила от российских спецслужб.
Путин завершил свою речь уже привычным высказыванием о том, что распад СССР разрушил мировое равновесие.
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