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Сократились и поставки по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", передает "Интерфакс". Подземные газохранилища опустошены, а на европейском рынке наблюдается дефицит газа.
Gazprom
Gazprom
© Scanpix

Российский концерн "Газпром" с 31 июля снизил закачку газа в крупнейшие используемые им хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах, передает в воскресенье, 1 августа, "Интерфакс", опираясь на данные портала Gas Infrastructure Europe.

Кроме того, по данным германского транзитного оператора Gascade, в эти же выходные сократились поставки газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через Беларусь и Польшу в ФРГ, с 84 миллионов кубометров в сутки до 50-60 млн куб. м.

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Газохранилища опустошены

Из-за холодной зимы из российских хранилищ было отобрано рекордное количество газа - почти 61 миллиард кубометров. Хранилища опустошены повсеместно, в том числе в Европе, но приоритет для "Газпрома" - это заполнение российских хранилищ, отмечается в сообщении. При этом план добычи газа на 2021 год в зоне Единой системы газоснабжения немного меньше, чем в 2019 году, хотя потребности в газе для закачки в подземные хранилища на 16 млрд куб. м. превышает показатели 2019-го.

Из-за дефицита газа европейские цены на него превысили 500 долларов (около 420 евро), достигнув максимума за 13 лет.

Давление на Европу?

Ранее сообщалось, что "Газпром" не наращивает поставки газа с весны, хотя имеет для этого возможности. Концерн также не стал бронировать на июль дополнительные транзитные мощности через Украину.

По мнению экспертов, "Газпром" таким образом не столько оптимизирует цены и объемы, сколько оказывает давление на Европу с целью обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2".

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Deutsche Welle

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