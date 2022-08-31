Поставки газа из России в Германию по трубопроводу "Северный поток"утром в среду, 31 августа полностью приостановлены. Это следует данных оператора газопровода - компании Nord Stream AG.

Ночью, по информации операторов немецких газопроводов Nel и Opal, куда поступает российский газ по "Северному потоку", физический поток газа в точке приема в Грайфсвальде на севере Германии в первом случае полностью остановился, а во втором - снизился в несколько раз около 3.00 мск (2.00 по центральноевропейскому времени).

Ранее российский госконцерн "Газпром" предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессионной станции "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для технического обслуживания и планово-предупредительных работ. По заверениям "Газпрома", необходимые работы будут проведены совместно со специалистами фирмы Siemens, а после техобслуживания поставки газа возобновятся в объеме 33 млн кубометров в сутки, что составит около 20 процентов от пропускной мощности газопровода.

РФ пока не вывезла из ФРГ турбину для "Северного потока"

Между тем Россия до сих пор не забрала из Германии турбину Siemens для "Северного потока", прошедшую техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находящуюся в ФРГ. По словам представителя компании Siemens Energy, Москва продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования. Деталь предполагается переправить в РФ на грузовике, поэтому ссылки на нынешний низкий уровень воды в реках ФРГ, препятствующий поставке оборудования речным транспортом, не играют никакой роли, указал представитель немецкой компании.

В июле "Северный поток" останавливали на 10 суток

В июне "Газпром" резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по "Северному потоку", считают причиной для сокращения поставок политические мотивы.