"Газпром" обвинил Украину в отборе газа, предназначенного для поставок в Молдову. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте компании.
"Объем газа, подаваемый „Газпромом“ на ГИС „Суджа“ для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой", — говорится в сообщении.
Цена газа в Европе на заявлении "Газпрома" за несколько минут выросла на 2%.
Россия с начала войны последовательно сокращала поставки газа в Европу; в итоге, к сентябрю был полностью остановлен "Северный поток — 1". Официальной причиной этого был ремонт. Европейские страны обвиняли Россию в газовом шантаже с целью добиться снятия санкций; Москва обвинения отрицала.
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