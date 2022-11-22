"Газпром" обвинил Украину в отборе газа, предназначенного для поставок в Молдову. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте компании.

"Объем газа, подаваемый „Газпромом“ на ГИС „Суджа“ для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой", — говорится в сообщении.

Цена газа в Европе на заявлении "Газпрома" за несколько минут выросла на 2%.

Россия с начала войны последовательно сокращала поставки газа в Европу; в итоге, к сентябрю был полностью остановлен "Северный поток — 1". Официальной причиной этого был ремонт. Европейские страны обвиняли Россию в газовом шантаже с целью добиться снятия санкций; Москва обвинения отрицала.