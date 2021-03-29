Каждый день к Фургалу приходит следователь, чтобы тот знакомился с материалами дела. По словам экс-чиновника, если он пытается заговорить с адвокатом, следователь прерывает его. В материалах он делает запись, что Фургал не знакомится с делом.

«Фургал сказал нам, что он хочет сделать заявление для СМИ о "том ужасе, который с ним происходит". Но в этот момент сотрудник прерывает нашу беседу и Фургала уводят. Уходя, он успевает крикнуть, чтобы мы попросили передать адвокатам, что он хочет встречи с журналистами», — написала Литвинович. По ее словам, такое произошло впервые.

В начале февраля Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, убийстве двух и более лиц, а также незаконном обороте оружия. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовывал убийства и покушения на предпринимателей на Дальнем Востоке. Бывший губернатор отрицает вину и считает обвинения политически мотивированными.