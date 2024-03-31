FT: Половина россиян верят в "украинский след" в "Крокусе"

Примерно половина россиян верит, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стоит украинское руководство, пишет газета The Financial Times со ссылкой на данные онлайн-опроса организации OpenMinds. Еще 27% считают, что атаку осуществили террористы из ИГ. 6% винят "коллективный Запад", а именно США, Великобританию и НАТО. Меньше 5% придерживаются версий, что нападение на "Крокус" организовали российские ветераны войны в Украине или власти РФ.

В то же время, более 75% опрошенных назвали Владимира Путина достоверным источником информации о теракте в "Крокус Сити Холле". "Если пропаганда и власти обвинят Украину и сделают это главным нарративом, люди поверят в это, потому что контроль над информационным пространством практически абсолютен", - заявил в комментарии FT директор "Левада-Центра" Денис Волков.

Молодежь меньше доверяет версии о причастности Украины к теракту