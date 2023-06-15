Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал в закрытом формате указ, который предоставит российскому государству приоритетное право покупки любых западных активов со "значительной скидкой" - для их дальнейшей перепродажи. Об этом сообщила в четверг, 15 июня, британская газета The Financial Times (FT). По ее данным, приобретатели активов должны быть полностью российскими и не иметь иностранных долей.

Согласно указу, новые владельцы также должны разместить 20 процентов активов на российском фондовом рынке, что, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, необходимо для предоставления розничным инвесторам больше возможностей для капиталовложений, пишет FT. Мера предусмотрена в качестве ответа на санкции США и Европы, добавляет газета.

"Думаю, национализация неизбежна"

При этом в Кремле обсуждаются "еще более драконовские меры полной национализации", узнали журналисты. "Думаю, что национализация неизбежна. Это лишь вопрос времени. Государству понадобятся деньги ", - сказал в беседе с The Financial Times один крупный бизнесмен, который считает, что больше всего пострадают сырьевые группы, поскольку Кремль ищет новые пути пополнения бюджета с помощью экспортных доходов. Технологические компании пострадают меньше, потому что ими "трудно управлять", добавил он. Дефицит бюджета РФ в этом году достиг 42 млрд долларов (38 млрд евро), констатирует издание.

"Добровольный взнос" в бюджет и скидки российским покупателям

В декабре 2022 года стало известно, что подкомиссия Минфина РФ ввела условие "добровольного взноса" в бюджет со сделок по продаже активов иностранцами на уровне до 10 процентов от объема операции. Кроме того, западные компании должны предоставить российским покупателям скидку не менее 50 процентов от стоимости актива.

Ранее, 25 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" государств в случае изъятия российских активов за рубежом. Временным управляющим определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

В прилагаемом перечне активов, в отношении которых вводилась эта мера, находились 83,73 процента акций ПАО "Юнипро", принадлежащего немецкой энергетической компании Uniper, 69,88 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Russia B.V., а также 28,34 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Holding B.V.