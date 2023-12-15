ФСИН: Навального везут в колонию особого режима. Связи с ним нет

Судья зачитал справку регионального отделения ФСИН от 12 декабря, согласно которой Навальный "убыл" из колонии номер 6, где он находился до последнего времени, "в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года". Тогда суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по обвинению в создании и финансировании экстремистского сообщества.

Заседание перенесли на 18 декабря "до выяснения местонахождения" Навального, уточнили в суде. В какую колонию этапировали политика, станет известно, когда он туда прибудет.

В России работает порядка 30 колоний особого режима, в том числе "Полярная сова", "Чёрный дельфин" и "Белый лебедь". Согласно закону, наказание в них отбывают мужчины, которым дали пожизненный срок, или "особо опасные рецидивисты".