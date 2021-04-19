Больница находится на территории ИК-3 в городе Владимире.

В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного ”удовлетворительным”.

В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.