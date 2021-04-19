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Алексея Навального, который держит голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, переводят из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.
Больница находится на территории ИК-3 в городе Владимире.
В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного ”удовлетворительным”.
В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.
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