ФСБ заявила о задержании белоруса по делу о взрывах БАМ в Бурятии

 
Он якобы проживал в Литве
bbcrussian.com
Rusija skelbia suėmusi Sibiro geležinkelio sprogdintoją
Rusija skelbia suėmusi Sibiro geležinkelio sprogdintoją
ФОТО: Stopkadras

ФСБ России задержала гражданина Беларуси, который, как утверждается, причастен к подрыву железнодорожных составов в Бурятии. По данным ведомства, мужчина проживает в Литве, а действовал "под контролем украинских спецслужб".

«В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г. р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 г. двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам „Тайшет-Тында“ и „Тайшет-Нерюнгри“ по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия», – заявили в спецслужбе.

Как утверждает ведомство, задержанный изъял из тайника восемь взрывных устройств, привез их в Бурятию и заложил в цистернах грузовых поездов.

В ночь на 30 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали произошел взрыв – загорелась одна из цистерн грузового состава. После этого поезда пустили в обход, и на обходном пути взорвался еще один состав.

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что за операцией может стоять Служба безопасности Украины. Собеседник «Украинской правды» обращал внимание, что Северомуйский тоннель используется в том числе для военных поставок.

Тоннель был открыт в 2003 году и является самым длинным железнодорожным тоннелем в России, его протяженность – более 15 км.

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