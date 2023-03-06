Как говорится в заявлении ФСБ, которое цитируют российские информагентства, покушение на Малофеева планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве дочери политолога Александра Дугина Дарьи — путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль.

Спецслужба также опубликовала два видеоролика, на одном из которых, как утверждается, запечатлен момент закладки взрывчатки под машину, а на другом — ее разминирование.

При этом видео, на котором мужчина в капюшоне и медицинской маске что-то подкладывает под "Мерседес", снято на улице, а процесс извлечения предмета роботом из-под автомобиля — в помещении, похожем на подземную парковку. ФСБ не объяснила, почему так произошло.

Организатором покушения российская спецслужба объявила "проживающего на территории Украины и действующего под контролем СБУ" основателя и одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса", участвующего в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданина России Дениса Капустина.

На прошлой неделе этот человек, также известный как Денис Никитин, взял на себя ответственность за рейд в два приграничных села в Брянской области. Он говорил об этом газете Financial Times, утверждая, что действия его формирования якобы были согласованы Киевом. Украинские власти отрицают любую причастность к рейду, который Кремль назвал террористической атакой (как и к покушению на Дугину).

Обвинения в причастности к покушению на Малофеева украинские власти пока не комментировали.

Малофеев — председатель совета директоров группы компаний "Царьград", поддерживает вторжение России в Украину.

Украина, страны ЕС и США подозревают Малофеева в соучастии в аннексии Крыма и разжигании вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году. Сам он эти обвинения отвергает и настаивает, что занимался лишь гуманитарной помощью Крыму и Донбассу.

Комментируя новость о предотвращении покушения на себя, бизнесмен заявил, что с ним все в порядке, и его "патриотическая позиция" не изменится.

"Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!" — написал Малофеев в своем телеграм-канале.