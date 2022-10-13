"Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - заявили в ФСБ. В российской спецслужбе утверждают, что им удалось установить по меньшей мере 12 человек, причастных к взрыву на мосту.

Украинская сторона пока не комментировала заявление российской спецслужбы.

По версии российского следствия, взрывное устройство было закамуфлировано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе.

Как считает следствие, груз был растаможен в Ереване по правилам ЕврАзЭс, после чего произошла подмена документов, согласно которым его отправителем стала армянская компания, а получателем - московская.

Затем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз якобы пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

"7 октября сего года при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым", - заявила ФСБ.

Как выяснило следствие, в тот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., "который выехал в г. Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв".

"При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.",- заявили в ФСБ.